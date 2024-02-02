أسامة ربيع: ما زال طريق قناة السويس الأفضل والأقصر لكل الطرق البحرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 فبراير 2024 10:29 مساءً - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: "عقدنا عدة اجتماعات مع جميع رؤساء الشركات والتوكيلات الملاحية العالمية لمناقشة حلول أزمة الملاحة فى قناة السويس، بسبب أحداث البحر الأحمر، لنجد مخرجا لقناة السويس والذى تمر به القناة لأول مرة".

وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، وصل عدد السفن فى يناير 2023 إلى 2155 سفينة وفى يناير 2014 وصل عدد السفن 1360 بفارق 793 سفينة بنسبة 36% نقصا، والعائد كان 804 ملايين دولار فى يناير العام الماضى وهذا العام 428 مليون دولار بفارق 376 مليون دولار بنسبة نقص 46% عن العام الماضى.

وأكد أسامة ربيع، ورغم ما يحدث ما زال طريق قناة السويس الأفضل والأأمن والأقصر لكل الطرق البحرية، فطريق رأس الرجال الصالح غير مستدام ولا يصلح لذلك، كما أن مر خلال العام الماضى 26 ألفا و400 سفينة وفروا 55 مليون طن انبعاثات كربونية عن أى طريق بديل، كما وفرت 17 مليون طن وقود.

وتابع أسامة ربيع: "هناك فرق بين قناة السويس وطريق رأس الرجاء الصالح فى زمن المرور والذى بلغ من 12 إلى 15 يوما طبقا لسرعة السفينة والأحوال الجوية، وهناك مشكلة فى سلاسل الإمداد التى تؤثر على العالم، وهناك تحذيرات من كارثة بيئية عالمية بسبب تحول السفن من قناة السويس لرأس الرجاء الصالح".

وأوضح أسامة ربيع: "قدمنا خدمات لم تكن موجودة للتسهيل على الشركات والسفن التى تعبر البحر الأحمر، ومن المتوقع زيادة عدد السفن بالقناة بعد حل الأزمة لتعويض السفن التى توقفت".