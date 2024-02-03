انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه عن عدد من المناطق في الخصوص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني مجموعة من الأماكن في محافظة القليوبية ،، من قطع المياه اليوم السبت 3 فبراير 2024، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط

قطع المياهأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية ، عن قطع المياه لمدة ساعتين تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا ، بسبب أعمال التكريك بمأخذ محطة مياة 1 بالخصوص

أماكن قطع المياه