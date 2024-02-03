انت الأن تتابع خبر لمدة 12 ساعة .. قطع المياه عن هذه الأماكن في الدقهلية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية ،عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم غداً الجمعة 2 فبراير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.
قطع المياه
- وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية ، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 12 ساعة اعتباراً العاشرة صباحاً حتي العاشرة مساءً. بسبب أعمال صيانة بخط مياه 630 ملب بولي ايثيلين القادم من مرفق مياه شربين.
أماكن قطع المياه
- وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى الدقهلية عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه ، تتمثل في بساط- بطره -كفربساط- ديسط- عزبة الحاج خليل و الدبوسي- الحطبة- معهد الكبد)، بجانب ضعف المياه عن خط بسنديلة التابع لمركز بلقاس مطالبة جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة