انت الأن تتابع خبر لمدة 12 ساعة .. قطع المياه عن هذه الأماكن في الدقهلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية ،عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم غداً الجمعة 2 فبراير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.

قطع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية ، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 12 ساعة اعتباراً العاشرة صباحاً حتي العاشرة مساءً. بسبب أعمال صيانة بخط مياه 630 ملب بولي ايثيلين القادم من مرفق مياه شربين.

أماكن قطع المياه