وزارة الصحة تنظم ورشة عمل لتقييم الخطط التدريبية وتكرم عددا من المتميزين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 11:29 صباحاً - نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل لمسؤولي التدريب بكافة قطاعات الوزارة ومديريات الشئون الصحية، لتقييم واستعراض إنجازات الخطط التدريبية عن النصف الأول من العام المالي (2023 - 2024)، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تسعى إلى تقييم ومتابعة العملية التدريبية التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى تقييم مسؤولي التدريب على مستوى قطاعات الوزارة، ومختلف مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، مع إعلان نتائج تقييم مسؤولي التدريب، وتكريم المتميزين منهم، وذلك لدعم الابتكار والتنافس في تنفيذ العملية التدريبية.

وتابع المتحدث الرسمي أن تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية، تم من خلال قواعد وآليات مستحدثة، حيث تم إطلاق نماذج إلكترونية خاصة ببطاقة وصف البرامج، والأجندة ونموذج خطة الأداء مبين به الفئة المستهدفة، وعدد المتدربين والبرامج ، مضيفاً أنه تم تقييم المتدربين للبرامج «عن بُعد» من خلال رابط إلكتروني يرسل لهم؛ بهدف تقييم البرامج التدريبية ومدى رضا المتدربين عن الدورات والبرامج.

ومن جانبها، قالت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إن تطوير العملية التدريبية يتم من خلال وضع القواعد والضوابط لحوكمة تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية، من خلال استحداث منظومة إلكترونية تضم كافة البيانات المطلوبة، وعمل تحليل وتقييم لتلك البيانات، بما ينعكس على جودة وفاعلية التدريب، وتأثير ذلك على أداء المتدربين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الدكتورة أميرة محمد مدير الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب بوزارة الصحة والسكان، أنه جاري تنفيذ آلية جديدة لرصد آثر ونتائج البرامج التدريبية بعد مرور 6 أشهر على تنفيذها، وربطها بمدى تحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال دراسة تنفذها الإدارة المركزية للبحوث بوزارة الصحة، لافتة إلى تعريف مسؤولي التدريب بكيفية عمل المنظومة الإلكترونية، وعرض محتويات المنظومة، وكيفية تسجيل الاحتياجات السنوية من البرامج والدورات التدريبية، وذلك تمهيداً لاعتماد العمل بالمنظومة الإلكترونية بالتعاون مع مركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان.