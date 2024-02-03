المديريات التعليمية تتابع إعلان نتائج الترم الأول لصفوف النقل بالمدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 11:30 صباحاً - تستعد المديريات التعليمية والإدارات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالمدارس، حيث وجهت المديريات بضرورة إعلان نتيجة لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية والابتدائية والإعدادية فى المدارس حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على درجاتهم ومعرفة تقييمهم الحقيقى باختبارات الترم الأول.

وأكدت المديريات التعليمية أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول هى بمثابة تقييم لمستوى الطالب ومعرفة نقاط القوة للحفاظ عليها ونقاط الضعف لتقويتها لدى الطالب ولا يوجد نجاح أو رسوب فى نتيجة صفوف النقل بالترم الأول لأن درجات الطالب مكملة لمجموع درجاته بالفصل الدراسي الثاني أما نتيجة الشهادة الإعدادية فيحدد المجموع النهائي للطالب للعام الدراسى بعد أدائه امتحانات الفصل الدراسى الثانى ومن ثم الدرجات الكلية التى يتقدم بها التلميذ لتنسيق المرحلة الثانوية.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة اتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة حضر منهم 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة.