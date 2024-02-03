مبيعات هيئة الكتاب تتجاوز الـ3 ملايين جنيه في 9 أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 12:32 مساءً - يواصل جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، الإقبال الكثيف على جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، إذ حقق معرض رقمين قياسيين جديدين خلال تسعة أيام من فتح أبوابه للجمهور، وبلغ إجمالى عدد الزوار أكثر من 3.5 مليون زائر، وسجل اليوم التاسع من المعرض حضور قرابة 700 ألف زائر، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا الحدث الثقافى البارز.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة أن حجم المبيعات داخل جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب تجاوز الـ3 ملايين جنيه خلال التسع أيام الأولى من فتح أبواب المعرض لاستقبال الجمهور، إذ شهد الجناح إقبالاً كثيفًا على الكتب المخفضة ضمن مبادرة وزارة الثقافة التي تبدأ من جنيه حتى 20 جنيهًا، إلى جانب شراء الموسوعات على رأسهم موسوعة سليم حسن التي يبلغ سعرها 2000 جنيه.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب 55، تقام تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، فى الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى، شخصية معرض كتاب الطفل.

ويأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).

كانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.