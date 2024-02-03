وزير التنمية المحلية يعلن تنظيم الأسبوع الثالث والأخير بالجزء الثانى من دورة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 01:28 مساءً - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، انطلاق الأسبوع الثالث والأخير من الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل غداً الأحد الموافق 4/2/2024، والتي استمرت لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب في 61 جلسة تدريبية ، وذلك في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة، للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدول .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن أهم ما يميز الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل، التركيز على إعداد مشروعات تخرج جماعية وفردية من جانب المتدربين، على ما تم التدريب عليه، وإيجاد حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها الوحدات المحلية بالمحافظات، مشيراً الى ان المحتوى التدريبي للأسبوع الثالث بالدورة سيتناول ادارة التغيير في الشخصية القيادية والمؤسسات ومواجهه مقاومه التغيير، و ادارة الكفاءات واكتشاف المواهب، و التواصل الفعال والذكاء العاطفي، و قياس وتحليل المهارات القيادية، و التنمية المجتمعية والمشاركة والمسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة بالتطبيق على برنامج حياه كريمة، و مسئوليات ومهام قيادات المحليات في قانون الادارة المحلية، وملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات الإنتاجية وريادة الاعمال ،و التخطيط المحلي المتكامل، وادارة اصول الدوله وصيانتها ،كما سيتم مناقشة مشروعات التخرج المقدمة من المتدربين حول الموضوعات المختلفة .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الأسبوع الـ26 من دورات سقارة سيشهد تنظيم دورة جديدة تنفذ لأول مرة هي المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية في إطار التنمية الاقتصادية للمحليات بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار و هيئة التنمية الصناعية ،ويستفيد منها 28 متدرباً ، مؤكداً ان الدورة تأتى في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما في المناطق الصناعية،تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن دورة المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية ستتناول التعريف بالهيئة العامة للاستثمار واختصاصاتها، المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومميزات والية العمل بها، و دور مراكز خدمات المستثمرين في تقديم وتطوير الخدمات المقدمة لهم،واهم المزايا والاعفاءات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية،والمزايا والاعفاءات لمشروعات المناطق الحرة،ونظام المناطق الاستثمارية ، والمناطق التكنولوجية واهم مميزات الاستثمار بها،و إجراءات إقامة المناطق الاستثمارية ، والتكنولوجية ودور المكاتب التنفيذية لتلك المناطق ،والتراخيص الصناعية (رخصة البناء، رخصة التشغيل، السجل الصناعي) والقرارات المنظمة لحالات توفيق الأوضاع، إدارة المناطق الصناعية وآليات وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية،و الاشتراطات البيئية وتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية.

وفي نفس السياق ... أوضح اللواء هشام آمنة ان الأسبوع ال26 من الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام الحالي سيشهد ايضاً تنظيم 3 دورات أخرى هي تطوير وحدات تكافؤ الفرص،وكيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، ،فضلاً عن استمرار دورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي للأسبوع الثانى على التوالي ، ويستفيد من هذه الدورات 84 متدرباً .

وأشار اللواء هشام آمنة الى انه في إطار حرص القيادة السياسية على دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوقهم ، يشهد الاسبوع المقبل وهو الاسبوع الـ 26 في الخطة التدريبية لسقارة لعام 2023/2024 تنظيم دورة تدريبية عن كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية ، ويستفيد منها 28 متدرب من جميع المحافظات ، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لذوى الهمم ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة دمجهم مع أقرانهم في المجتمع ، خاصة مع زيادة الأدراك والاستيعاب لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوعية بحقوقهم .

وقال وزير التنمية المحلية أن الدورة التدريبية تستهدف تأهيل وتدريب عدد من موظفى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع ، وذلك لتسهيل خدمتهم اعمالاً لمبادئ حقوق الانسان بإعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدة من الخدمات الحكومية المقدمة ، ولتسهيل التواصل معهم والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية فى المصالح والجهات التى تتعامل مع الجمهور بصورة أساسية ، لافتا الى ضرورة إلمام موظفي الإدارات الخدمية و المراكز التكنولوجية بلغة الإشارة لأنه أصبح من المتطلبات الضرورية، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد ، و تخصيص الوزارة شباك لذوى الهمم فى المراكز التكنولوجية بالمحافظات لمساعدتهم في إنهاء الخدمات التى يحتاجونها بسهولة ويسر ، و قال أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية باعتباره الهدف الرئيسي لكافة مؤسسات الدولة.

و لفت اللواء هشام آمنة الى أن الدورة التدريبية ستركز على تعريف المتدربين بالتطور التاريخى للإعاقة ومراحله،وأنواع الإعاقات ونبذة عن الإتفاقية الدولية وقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨،و تعريف الإعاقة على النموذج ( الطبى / المجتمعى)،و البند 19 بالإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ( قراءة وتحليل )،ومفهوم وفلسفة المعيشة المستقلة للأشخاص ذوى الإعاقة،والتعريف ببعض مفاهيم ومصطلحات عن الإعاقة،و كيفية تعامل المنشأة لأول مرة مع أشخاص ذوى إعاقة، مهارات التواصل مع العملاء والموظفين من ذوى الإعاقة ( الإعاقة البصرية - الاعاقة السمعية - الإعاقة الذهنية- الإعاقة الحركية - مستخدمى الكراسى المتحركة ) ، بهدف تحسين التواصل و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و الدمج المجتمعي ، وكلمات أخرى متنوعة واشارات حكومية وبيئية و ترجمة فورية لبعض الجُمل للإشارة ، إضافة الى مصطلحات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي و اسماء الوزارات والاماكن العامة .

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن الاسبوع الـ26 لسقارة يشمل أيضاً تنظيم دورة تطوير مهارات و بناء قدرات ادارة منظومة تكافؤ الفرص بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والمجلس القومي للمرأة، ويستفيد منها (28 ) متدرباً لافتاً الى أن الدورة تأتى في إطار الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة لدعم و تمكين المرأة و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، خاصة و أن عدد وحداتها العامة والفرعية بالمحافظات يبلغ (277) وحدة ، تعمل على إدماج قضايا المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة ، و دعم دورها المحوري في نهضة المجتمعات وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تمكين المرأة ورفع كفاءتها وبناء قدراتها.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدورة تهدف الى رفع الوعى بالمشاركة المجتمعية ، وتحقيق التنمية المستدامة ، وكيفية تهيئة الراي العام ، وأهمية الحوار المجتمعي ، ورفع مهارات التواصل والتفاوض ، وكتابة التقارير ، وبناء فريق عمل و بيئة عمل ناجحة ، وزيادة قدرات المتدربين على حل المشكلات ، و تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ، وإدارة التغيير والوقت والذات مشيراً الى أن المحتوى التدريبي سيركز على تنظيم جانب تطبيقي لعرض نتائج مؤشرات تكافؤ الفرص بين العاملين بالوزارة ومناقشة مقترحاتهم لتحسين بيئة العمل.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم تنفيذ الأسبوع الثانى من الدورة التدريبية لبرنامج تحليل مضمون الخطاب السياسى والإعلامى للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام ، مؤكداً ايمانه الكامل بدور الاعلام الهام والمحورى في النهوض بالبلاد ومساعدة الدولة في تحقيق اهدافها التنموية ، ورفع الوعى بما يتم تنفيذه على أرض الواقع ، و قال أن الدورة ستركز على تعريف الخطاب السياسي والإعلامي وكيفية التحليل النقدي له، و العلاقة بين الخطاب والمجتمع و توظيف العلوم السياسية والإعلامية في تحليله ، وإجراءات تنظيم وصنع الخطاب السياسي .