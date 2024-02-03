حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 01:28 مساءً - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٢٧ يناير وحتى ٢ فبراير وكان على النحو الآتي:

1) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع عرض الوزير توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتُغطي جميع محافظات الجمهورية، وتطوير نُظم الدراسة بها، وكذلك برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بالجامعات.

2) تفقد الدكتور أيمن محمد عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مركز إبداع مصر الرقمية بالحرم الجامعي لجامعة أسوان بمدينة صحاري، وأشار الوزير إلى ضرورة التطوير النوعي للخدمات التعليمية والبحثية التي يتم تقديمها للطلاب، مؤكدًا على الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتطوير التعليم الحكومي.

3) شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، في انطلاق فعاليات المؤتمر الخاص بنظام التعليم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واستعرض الوزير الخطوات التي اتخذتها الجامعات المصرية للاستفادة من خريجي النظام التعليمي STEM، وإدراجهم ببرامج دراسية جامعية تُنمي مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

4) قام الدكتور أيمن عاشور بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلم "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لدعم وتشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع، وتحقيق التكامل بين التعليم المدرسي والجامعي فى رعاية الطلاب المبدعين، وينص البروتوكول على تقديم الدعم للطلاب النوابغ والمبتكرين لتطوير المشروعات الابتكارية المؤهلة للتصفيات على المستوى الدولى، ودعم مسابقة وطنية فى كافة المجالات المؤهلة للتصفيات والإعلان عنها فى المدارس، وتنظيم المعسكرات التدريبية المشتركة، ودعم برامج تدريبية لمنسقى هذه المسابقة.

5) عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع وافق المجلس على تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، وكذلك الطلاب العائدين من هذه الجامعات الذين تخلفوا عن التقديم في الفرص السابقة؛ لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وذلك من خلال التقديم المباشر للجامعات، بذات القواعد المعمول بها في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، مع التأكيد على أن يكون الطالب كان مقيدًا بجامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية حتى العام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ قبل صدور قرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية في ٧ مايو ٢٠٢٣.

6) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير لياو ليتشيانج سفير الصين في مصر، والسيد سون شوشيان نائب وزير الموارد الطبيعية بدولة الصين الوفد المرافق له، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الصيني المصري للعلوم والتكنولوجيا البحرية والابتكار؛ من خلال إنشاء معمل مشترك لأبحاث العلوم البحرية بين الصين ومصر لخدمة الدول الإفريقية.

7) التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالسيدة آنا ميلينا موتيوس سفيرة كولومبيا في مصر والوفد المُرافق لها؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين، واتفق الجانبان على دراسة إمكانية تبادل الزيارات؛ للتوصل إلى أفضل السبل لتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والكولومبية.

???? استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، والسيد كاتو كين رئيس مكتب الجايكا بمصر، وشهد الاجتماع مراجعة الجانبين التقدم المحرز في التعاون بين وزارة التعليم العالي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، حيث أشاد الوزير بالمستوى المتميز للتعاون بين الجانبين، والذي يشهد تقدمًا ملموسًا في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

9) عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتطرق الاجتماع إلى أهمية زيادة الأنشطة المختلفة التي يتم تقديمها لهؤلاء الطلاب، لتنمية مهاراتهم ودمجهم ثقافيًا وفنيًا ومجتمعيًا، باعتبار أن هذا الأمر واجب وطني، تسعى الدولة لتحقيقه على الوجه الأمثل.

10) أعلن تصنيف ويبومتركس عن صدور نسخة يناير 2024 من نتائج التصنيف الإسباني "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2024، حيث تم إدراج 50 جامعة مصرية في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية، وأشار الوزير إلى تحقيق الجامعات المصرية تقدمًا ملحوظًا في نتائج التصنيف الذى يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات، ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بالاعتماد على جوجل أسكولر(Google scholar) للاستشهادات بالبحوث العالمية.

11) أعلن تصنيف ويبومتركس عن صدور نسخة يناير 2024 من التصنيف العام، والتي شهدت إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية، وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن تقرير ويبومتركس أوضح تواجد 6 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى التصنيف الذى يضم 32 ألف مؤسسة تعليمية من جميع أنحاء العالم، كما جاءت جامعتي الإسكندرية والقاهرة ضمن قائمة أفضل (500) جامعة.

12) شاركت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة في أعمال مُنتدى الألكسو للأعمال والشركات، والذي عُقد من قِبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ويعد هذا المُنتدى الأول من نوعه في عمل المنظمات الإقليمية والدولية، حيث أن ما يقرب من ١٧ دولة عربية قد وقعت شراكات خلال هذا المنتدى وهم : (جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، الكويت، المغرب، الأردن، تونس، جيبوتي، سوريا، الصومال، العراق، قطر، لبنان، ليبيا، موريتانيا، السودان، فلسطين، اليمن).

13) أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج Bio-iChallenge لدعم الابتكار وتقديم الحلول للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية، ويستهدف هذا البرنامج طلاب السنة النهائية وقبل النهائية في الجامعات المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة في مجالات الأغذية، والصحة، ومنتجات التجميل، والبيوتكنولوجي؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي ترتكز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال والابتكار.