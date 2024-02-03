سفير مصر إلى آيسلندا يقدم أوراق اعتماده للرئيس الآيسلندي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 01:28 مساءً - قدم السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي إلى فخامة الرئيس/ جودني يوهانسون، رئيس دولة آيسلندا، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة آيسلندا. وهذا، قد نقل السفير المصري لرئيس آيسلندا تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الخارجية سامح شكري، كما عبر عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

ومن جانبه، رحب الرئيس يوهانسون بالسفير جمال متولي سفيراً لجمهورية مصر العربية معتمداً لدى ريكافيك، مُثنياً على العلاقات التي تجمع البلدين، كما طلب نقل تحياته وتقديره إلى كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية، منوهاً بتقديره للدور الهام الذي تلعبه مصر حالياً في أزمة قطاع غزة.

كما أكد الرئيس الآيسلندي على وجود آفاق متنامية للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات لاسيما في مجال السياحة، وتبادل الخبرات في مجالات حماية البيئة والتغير المناخي، والطاقة النظيفة، واستزراع الأسماك سواء في البحر أو اليابسة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، منوهاً بالميزة التي تحظى بها مصر بكون جزء كبير من الشعب المصري من فئة الشباب بما يساهم في دفع مسيرة التنمية بها مُستقبلاً.