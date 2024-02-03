وكالة الفضاء المصرية تستقبل الإشارات الأولية من القمر التجريبي «Nexsat-1» بعد إطلاقه اليوم بنجاح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 01:29 مساءً - أعلن الأستاذ الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بنجاح إطلاق القمر التجريبي Nexsat-1 اليوم السبت الموافق الثالث من فبراير لعام 2024 وذلك قبالة سواحل مدينة يانغجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية.

كما وتم استقبال الإشارات الأولية من القمر التجريبي من أول مرة بنجاح بمقر وكالة الفضاء المصرية.

تأتي هذه العملية ضمن البرنامج الفضائي الوطني المصري لتطوير تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والذي يعد أول قمر صناعي تجريبي للإستشعار عن بعد و تم تطويره بالتعاون مع شركة (BST) الألمانية، وكذا يعتبر أحد المراحل لتطوير الأنظمة الفضائية للأقمار الصناعية داخل وكالة الفضاء المصرية.

وتتمحور مهام الجانب المصري في تطوير برمجيات وأنظمة التشغيل الحرجة وكذلك عمليات الاختبارات الوظيفية لأنظمة القمر الصناعي وما تلاها من إجراءات التكامل والتجميع والاختبارات من قبل فريق مكون من أكثر من ستين مهندسًا خبيرًا في العديد من التخصصات المرتبطة بتكنولوجيات الأقمار الصناعية.

وأضاف صدقي بأن هذا القمر يعتبر خطوه مهمة تجاه توطين تكنولوجيا الاقمار الصناعية من طراز الميكرو سات، حيث يتلخص دور وكالة الفضاء المصرية في الآتي:

١. تصميم المهمة الفضائية للقمر ووضع الواصفات الفنية للأنظمة الفرعية.

٢. المشاركة مع الجانب الألماني في تصميم القمر.

٣. عمل نسخة مصرية كاملة من برمجيات القمر.

٤. تجميع وتكامل واختبار القمر

٥. التنسيق الكامل لعملية الاطلاق.

٦. تصميم وتنفيذ محطة التحكم بالكامل في مصر.

جدير بالذكر أن وزن القمر التجريبي ٦٧ كجم ويندرج تحت طراز الميكروسات والقمر مجهز بحمولة فضائية للتصوير الكهرو بصري دقتها ٥،٧ متر أحادي الطيف.

ويتمثل العائد من اطلاق هذا القمر في توطين تكنولوجيا التصميم والبرمجيات للأقمار الصناعية من طراز الميكروسات تمهيدًا مستقبلاً لتصنيع هذا القمر بغية خدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة وأيضًا إدرار عائد اقتصادي للدولة من خلال تصنيع هذا الطراز للغير.