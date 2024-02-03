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الداخلية تواصل جهود التصدي للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 01:29 مساءً - أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط (21) قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ (15,5 مليون جنيه مصرى).  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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