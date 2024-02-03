بالصور المخرج عمر عبد العزيز يحتفل بزواجه بحضور نجوم الفن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 01:29 مساءً - وكان المخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية أصدر بيان تأكيد على الرفض التام لمحاولات التطبيع، وجاء نص البيان: "يؤكد الاتحاد العام للنقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية رفضه التام لجميع محاولات التطبيع مع الكيان الإسرائيلى بكل صوره، انطلاقا من موقفه الدائم والمعلن بقرار الاتحاد الصادر فى 19 يناير من عام 1981 وبإجماع رؤساء النقابات وجميع الأعضاء، والذى أقر على منع التعامل بأى شكل من الأشكال مع الكيان الصهيونى، وكذلك المؤسسات والهيئات التى تنظم المهرجانات الفنية داخل وخارج مصر، ويعاقب من يتعامل من أعضاء النقابات الثلاثة بالفصل، وهو ما أكده وأقره المؤتمر للاتحاد والجمعية العمومية فى 25 أكتوبر 1996، ويأتى هذا بعد الاعتداءات الغاشمة التى تستهدف الشعب الفلسطينى".