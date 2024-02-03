انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 3 فبراير 2024 .. إليكم مناطق سقوط الأمطار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان عاجل قبل لحظات حول حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 3 فبراير 2024، في ظل موجة الصقيع التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية حيث تنخفض درجات الحرارة على مختلف الأماكنوأكدت هيئة الأرصاد في بيانها أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 3 فبراير الجاري ،سيشهد تراجع في قيم في درجات الحرارة حيث طقس مائل للبرودة في ساعت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك في ساعات المساء، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر والتزام أماكنهم، وعدم القيادة أثناء سقوط الأمطار إلا للضرورة القصوى، في ظل هذه الأجواء الممطرة

حالة الطقس الساعات القادمة