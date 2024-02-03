نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «لا مجاملات»... أول تصريح لـ«حواس» حول لجنة دراسة مشروع منكاورع التي سيترأسها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة السياحة والآثار أعلنت في بيان لها عن تشكيل لجنة علمية عليا برئاسة الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف ووزير الآثار الأسبق، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.

لا مجاملات

ومن ناحيته قال الدكتور زاهي حواس في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج، إن اللجنة العلمية المشكلة من من وزارة السياحة والآثار والتي أتشرف برئاستها ستبحث كل صغيرة وكبيرة في مشروع إعادة كساء هرم منكاورع، حيث لا مجاملات في العلم، ولا سبيل إلا الشفافية التامة للوصول إلى الحقيقة المطلقة، حول إمكانية تنفيذ المشروع من عدمه.

«لا مجاملات»... أول تصريح لـ«حواس» حول اللجنة التي سيترأسها لدراسة مشروع منكاورع

وتابع حواس، أن اللجنة العلمية المشكلة ستكون على أعلى مستوى، وهي من ثلاثة علماء مصريين ومثلهم أجانب، حيث ستقوم بدراسة كل ما يتعلق بمشروع إعادة كساء هرم الملك منكاورع وأكد أنه لا يصح وصف المشروع بكلمة تبليط.

لا مساس بالهرم

ورفض حواس في تصريحات سابقة له فكرة المساس بالهرم، مؤكدًا أنه سيقف ضد أي خطأ يهدد سلامته، ونفى وجود أي تبليط أو إضافة أحجار جديدة وما حدث هو إزالة الرديم حول قاعدة الهرم، فالأحجار التي تحت الرديم ظهرت ليس أكثر واختلاف لون الحجارة التي ظهرت يرجع إلى نوع الجرانيت المستخدم الذي لم يتغير شكله منذ 4600 عامًا.

ومن ناحية أخرى أوضح بيان وزارة السياحة والآثار أن اللجنة المشكلة ستكون بعضوية عددًا من كبار العلماء المتخصصين في الآثار لا سيما الأهرامات، والهندسة مصريين وأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك ودولة ألمانيا، لمراجعة مشروع هرم الملك منكاورع.

مهام اللجنة

كما ستقوم اللجنة، بعد الإنتهاء من مراجعة المشروع، بإعداد تقرير علمي مفصل عن نتائج أعمالها، وما انتهت إليه المراجعة العلمية التي قاموا بها، واتخاذ قرار بشأن المضي قدمًا في المشروع من عدمه، على أن يتضمن التقرير أيضا كافة الإجـراءات والخطوات الواجب إتبـاعها للتنسيق المطلوب مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) في هذا الشأن.

ثم سترفع اللجنة تقريرها للعرض على وزير السياحة والآثار لاعتماده قبل البدء في أي أعمال تخص المشروع بهرم منكاورع والمنطقة المحيطة به على أرض الواقع، وسوف يتولى المجلس الأعلى للآثار إمداد اللجنة بكافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمشروع، حتى يتسنى لها إنجاز أعمالها على الوجه الأمثل.

وفور الانتهاء من أعمال اللجنة وعرض التقرير على السيد الوزير سيتم تنظيم مؤتمرًا صحفيًا عالميًا للإعلان عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة والقرار الذي أتُخذ حيال البدء في المشروع من عدمه.