نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية للوقوف على مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية وإنشاء ممشي سياحي المرحلة الثانية أعلى القطاع المغطي من الترعة بدءا من الدائري الجنوبي وحتي كوبري عز بطول ٢ كم وذلك في اطار المتابعة الدورية لكافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع بالمحافظة.

وأشار محافظ الجيزة بأن الأعمال تأتي أستكمالآ لما تم تنفيذه بالمرحلة الأولي وتشمل علي أنشاء ممشي سياحي وساحات للانتظار ومواقف حضارية ومنطقة أكشاك حضارية وذلك في إطار خطة المحافظة بزيادة المساحات الخضراء وأماكن المتنزهات للمواطنين، إلي جانب إعادة الوجه الحضاري للمحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية والتاريخية.

وأوضح اللواء أحمد راشد بأنه سيتم تطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاه ببلاط الأنترلوك ورصف جانبي الطريق بالطبقة الاسفلتية بالتزامن مع تطوير الممشي السياحي بالجزيرة الوسطي ودعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب وأعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق وحضاري لكون الطريق أحد المحاور المرورية الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية ولخدمة المترددين عليه من المواطنين والأفواج السياحية.

واطلع محافظ الجيزة خلال جولته علي الرسومات الهندسية الخاصة بموقف انتظار السيارات والحارات المرورية المخصصة لذلك، موجهآ بضرورة تدعيمه بمخارج ومداخل لتحقيق المرورنه في حركة المركبات.

كما وجه محافظ الجيزة بمراعاة دعم الممشي الجديد بالمساحات الخضراء والأشجار والمكونات الجمالية لتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وشدد راشد علي مدير مديرية الطرق بضرورة المتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروع والتزام الشركة المنفذة باستخدام أفضل الخامات مع ضرورة تنفيذ البلدورات بطريقه الصب الخرساني لتتحمل الجهد العالي من الاستخدام وإنشاء شبكة إنارة ذات طراز جمالي أسوة بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للأعمال مع مراعاة خطوط الصرف الصحي خلال اعمال التطوير.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة دراسة تدعيم الطريق بمطبات صناعية استجابة لمطالب المواطنين للحد من سرعة المركبات.

