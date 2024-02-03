نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الآثاريين العرب عن مشروع هرم منكاورع: أوقفوا العبث بآثار مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوي اليوم بيانًا تحت عنوان "أوقفوا العبث بآثار مصر" فى مشروع لا جدوى منه إلا إحراج مصر دوليًا وإحراج علماء الآثار بمصر والخارج، وأن آثار مصر أمانة وليست محل للتجارب والتشويه.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن البيان تضمن مناشدة لمعالى رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي بالتدخل الفوري لدى وزارة السياحة والآثار لوقف المشروع المزمع إقامته لتكسية هرم "من ك أو رع" في سابقة خطيرة لم تحدث على مدار تاريخ مصر فلم يتجرأ أحد من علماء الآثار المصرية السابقين سواءً المصريين أو الأجانب بأن يتقدم بمثل هذا المشروع.

وأشار البيان إلى أن هذه المشروعات لا طائل منها إلا تحقيق مكاسب شخصية لمن تجرأ على التاريخ والآثار، وهذا المشروع يذكرنا بما تقدم به أحد وزراء الآثار السابقين بهدف استكمال البحث بمقبرة توت عنخ آمون مما كان سيؤدى إلى تدميرها، ولم يوقف هذا المشروع إلا بتدخل الدكتور محمد الكحلاوى ومناشدته لفخامة رئيس الجمهورية الذى أوقف هذا المشروع على الفور.

وأضاف الدكتور ريحان أن مشروع تكسية الهرم المزمع تنفيذه سوف يعرض مصر للنقد الدولي خاصة من اليونسكو حيث أن هذا الموقع مسجل على قائمة التراث العالمي باليونسكو عام 1979 وليس من حق أحد مهما كان اسمه أو وظيفته أن يتلاعب بمقدراتنا الأثرية.