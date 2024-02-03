انت الأن تتابع خبر صرف 500 جنيه جديدة لأصحاب المعاشات خلال أيام .. مفاجأة غير متوقعة لـ11 مليون مواطن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت العديد من الأقاويل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024، بين أوساط أصحاب المعاشات في مصر والتي تتحدث حول، اعتزام الحكومة صرف 500 جنيه جديدة لهم خلال الأيام القليلة القادمة.

ودعت هذه الأقاويل الكثير من أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون و100 ألف قائم بالصرف ومستفيد من التساؤل حول حقيقة هذا الأمر، وذلك ما سوف نقوم بكشفه في التقرير التالي.

صرف 500 جنيه جديدة لأصحاب المعاشات خلال أيام

بعد الفحص والتدقيق تبين أن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لم يصدر عنها أي قرار رسمي حتي كتابة هذا التقرير ينص علي صرف 500 جنيه جديدة لأصحاب المعاشات خلال أيام ، مما يعني أن ما تردد في هذا الشأن هو مجرد أقاويل ليس لها أي أساس من الصحة.

وتهدف أقاويل صرف 500 جنيه جديدة لأصحاب المعاشات خلال أيام، إلي إثارة البلبلة في نفوس كبار السن والذين يتم صرف لهم أكثر من 28 مليار جنيه من الخزانة العامة لدولة مع بداية كل شهر ميلادي.

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