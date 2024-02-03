انت الأن تتابع خبر صرف 500 جنيه جديدة لأصحاب المعاشات خلال أيام .. مفاجأة غير متوقعة لـ11 مليون مواطن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشرت العديد من الأقاويل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024، بين أوساط أصحاب المعاشات في مصر والتي تتحدث حول، اعتزام الحكومة صرف 500 جنيه جديدة لهم خلال الأيام القليلة القادمة.
- ودعت هذه الأقاويل الكثير من أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون و100 ألف قائم بالصرف ومستفيد من التساؤل حول حقيقة هذا الأمر، وذلك ما سوف نقوم بكشفه في التقرير التالي.
صرف 500 جنيه جديدة لأصحاب المعاشات خلال أيام
- بعد الفحص والتدقيق تبين أن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لم يصدر عنها أي قرار رسمي حتي كتابة هذا التقرير ينص علي صرف 500 جنيه جديدة لأصحاب المعاشات خلال أيام ، مما يعني أن ما تردد في هذا الشأن هو مجرد أقاويل ليس لها أي أساس من الصحة.
- وتهدف أقاويل صرف 500 جنيه جديدة لأصحاب المعاشات خلال أيام، إلي إثارة البلبلة في نفوس كبار السن والذين يتم صرف لهم أكثر من 28 مليار جنيه من الخزانة العامة لدولة مع بداية كل شهر ميلادي.
اخبار المعاشات اليوم
- فيما تواصل منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية في صرف معاشات شهر فبراير 2024، مع الزيادة الثلاثة وهي الزيادة الناجمة عن رفع الحد الأدني والأقصي من المعاشات بداية من شهر يناير الجاري، و المنحة الاستثنائية التي تقدر بحوالي 600 جنيه وذلك بعد أن تم رفعها من 300 جنيه بداية من شهر أكتوبر الماضي، علاوة على الزيادة السنوية والتي تبلغ 15% حيث أنه تتراوح ما بين 145 جنيه إلي 1635 جنيه، والتي تم البدء في صرفها بداية من شهر أبريل الماضي.