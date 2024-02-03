رئيس الوزراء يتفقد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 02:26 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت ، الأعمال بالمتحف المصرى الكبير، والمشروعات بالمنطقة المحيطة به.

وكان اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، قد استعرض فى اجتماع سابق عرضا تناول خلاله الموقف التنفيذي للمشروع، والأعمال المنتهية به، والتي شملت المبنى الرئيسي شاملا الجزء المتحفي والخدمي، والمباني المحيطة، وهي مبنى الدخول ومبنى التذاكر، والمطعم، والأهرام، ومبنى متعدد الاستخدام، بالإضافة إلى ميدان المسلة المعلقة، والحدائق المحيطة، و مناطق انتظار السيارات القائمة والمستجدة.