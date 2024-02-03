ضبط 2000 طن أعلاف وأسمدة زراعية مدعمة داخل 10 مصانع غير مرخصة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 02:26 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول، فقد قام قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة ومديريات أمن "الدقهلية والمنوفية والبحيرة" بإستهداف (10 مصانع , 3 مخازن , متجر "بدون ترخيص") لتصنيع وتخزين الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية المدعمة أسفرت نتائجها عن ضبط ( 259 طن أعلاف حيوانية ومستلزمات إنتاج - 1,750 طن أسمدة زراعية مُدعمة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.