انت الأن تتابع خبر موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.. عشان تشتري مستلزمات شهر رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر العاملون في الجهاز الإداري للدولة والهيئات التابعة له، موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد شهر رمضان، الذي يكون أول أيامه 11 مارس، وذلك حتى يقوموا بشراء مستلزمات الشهر الكريم من مواد غذائية وياميش رمضان.

مرتبات شهر فبراير 2024

يستعرض موقع دوت الخليج

موعد صرف مرتبات شهر فبراير

وفقا لإعلان وزارة المالية، فأن موعد صرف رواتب فبراير لموظفي الجهاز الإداري بالدولة، يبدأ من يوم الخميس 22 فبراير 2024، حتى يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، أي سيكون الصرف قبل بداية شهر رمضان 2024.

متى يتم صرف متأخرات شهر فبراير؟

أوضحت وزارة المالية، أن صرف متأخرات شهر فبراير سيكون أيام الخميس والأحد والإثنين 7 و10 و11 مارس 2024.

الحد الأدنى للأجور