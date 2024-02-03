إسرائيل قتلت 12 ألف طفل في غزة خلال 120 يوما من العدوان على القطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 03:36 مساءً - نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ 120 يوما، مشيرا لارتكاب تل أبيب 2325 مجزرة جماعية، ما أدى لارتقاء وفقدان 34238 شهيداً ومفقوداً، منهم 27238 وصلوا إلى المستشفيات.

وأكد الاعلام الحكومي في قطاع غزة عبر بيان له، السبت، أن إسرائيل قتلت 12 ألف طفل، و8,190 شهيدة من النساء، 339 شهيداً من الطواقم الطبية، 46 شهيداً من الدفاع المدني، 122 شهيداً من الصحفيين، 7000 مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء، إصابة 66.452 مصابا.

وأوضح الاعلام الحكومي أن 11 ألف جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة"، 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت، 700 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، 8 آلاف حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، 60 ألف سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، 350 ألف مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

ولفت إلى اعتقال إسرائيل 99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية، 10 حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم، 2 مليون نازح في قطاع غزة.

دمرت إسرائيل 140 مقراً حكومياً دمرها الاحتلال، 100 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي، تدمير 295 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي، 183 مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي، 264 مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي، 3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال، 70 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

وأشار إلى دمار 290 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن، 66 ألف طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة، 30 مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة، 53 مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة، 150 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي، 122 سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال، 200 موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.