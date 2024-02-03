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أحمد جودة - القاهرة - يريد الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 في محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس، حيث تظهر النتيجة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 – 2024.

يُمكن للطلاب وأولياء الأمور من خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية الاستعلام عن النتيجة بسهولة باستخدام الاسم أو رقم الجلوس.

للحصول على نتيجة إعدادية محافظة كفر الشيخ عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة كفر الشيخ

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

عاجل: رابط مباشر | نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤ محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة كفر الشيخ عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا .

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية

ويتم توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 على النحو التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ تكون درجات اللغة الإنجليزية بـ 30 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ تكون درجات اللغة العربية بـ 40 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ تكون درجات الدراسات بـ 30 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ تكون درجات الرياضيات بـ 30 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ تكون درجات العلوم بـ 20 درجة.

ليكون المجموع الكلي لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ هذا العام بـ120 درجة.

كما تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 المواد التي لا تضاف للمجموع وهي:

مادة التربية الدينية بـ40 درجة.

مادة التربية الفنية بـ20 درجة.

مادة الحاسب الآلي بـ20 درجة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، يمكن للطالب استخدام رقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني المخصص لكل محافظة، يكفي للطالب الولوج إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، ومن ثم إدخال اسمه ورقم جلوسه، وبعد ذلك يضغط على أيقونة "نتائج الشهادة الإعدادية"، حيث يتم اختيار المحافظة ثم إدخال رقم الجلوس والاسم، وأخيرًا يتم النقر على كلمة "استعلام" للحصول على النتيجة.

زيارة موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ثم تحديد نتائج المرحلة الإعدادية.

اختر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.

ثم حدد نتيجة الفصل الدراسي الثاني

اكتب رقمك القومي المكون من 14 رقم.

بعد ذلك قم بكتابة اسمك الطالب رباعي.

انقر فوق عرض النتائج.

سيتم عرض نتيجة الطالب فى الحال.

عبر منصة امتحانات مصر.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 السويس

منصة امتحانات مصر تُقدم نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 في محافظة كفر الشيخ.

يمكنك الوصول إلى رابط النتيجة الخاص بمحافظة السويس، حيث يتاح الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول 2024 بواسطة الاسم ورقم الجلوس في جميع إدارات التعليم بالمحافظة.

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بـ كفر الشيخ.. اطلع على النتيجة الرسمية عبر الرابط