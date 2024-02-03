محافظ شمال سيناء يؤكد على أهمية الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 04:33 مساءً - أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على أهمية الطاقة المتجددة والعمل بقوة علي استغلالها لتحقيق التنمية المستدامة علي أرض المحافظة.

وأشار المحافظ خلال استقباله المهندس حاتم الرومي رئيس مجلس إدارة مجموعة "تربل إم"، والنائب الاول لرئيس مجلس ادارة شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والمهندس موسى محمد عكيرش امين عام حزب المؤتمر بشمال سيناء في حضور عدد من أعضاء المجموعة وحزب المؤتمر، الي الاستفادة من خبرات المجموعة في المشروعات الزراعية بشمال سيناء.

ووجه المحافظ بنشر ثقافة الطاقة المتجددة واستخدامها في المشروعات في مختلف مناطق المحافظة خاصة في منطقة وسط سيناء لما حباها الله من إمكانات هائلة.

أضاف المحافظ، أن طاقة محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تبلغ ٥,٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً والتي سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٧٦ ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء، مؤكدًا علي الاستفادة من المجموعة في الأراضي الزراعية التي تم تخصيصها للأفراد والشركات.

وأشار المحافظ إلي أنه من الممكن أيضًا الاستفادة من خبرات المجموعة في منطقة السر والقوارير في وسط سيناء، وفي التجمعات الزراعية التنموية في مركزي الحسنة ونخل بمنطقة الوسط.

أعلن المحافظ عن جاهزية المحافظة لتنفيذ المركز البحثي المزمع انشاءه من قبل المجموعة، مؤكدًا علي أن وزارة الزراعة لديها لها 3 مراكز بحثية في سيناء ويمكن للشركة التنسيق مع مركز بحوث الصحراء في هذا المجال.

من جانبه أكد المهندس حاتم الرومي رئيس مجلس إدارة المجموعة، على اهمية دور البحث العلمي فى إحداث تنمية مستدامة طبقا لاستراتيجية الطاقة 2035، من خلال التفكير في طرق لتوفير الطاقة النظيفة.

وأعلن الرومي أن المجموعة بصدد انشاء شركة لتطبيقات الطاقة المتجددة في شمال سيناء للاستفادة من أشعة الشمس والرياح والمخلفات من اجل انشاء مجتمع زراعي متكامل بالمحافظة.

أكد علي أن مجموعة تربل إم هى شركة مصرية ، متخصصة فى مشروعات الطاقة المتجددة "الشمسية و الرياح و البايوجاز"، وتعمل ف المشروعات الكبرى وكيفية تطوير منتجات الطاقة لخدمة المجتمع ولديها مراكز بحوث نجحت في معالجة المخلفات، لافتا الي أن المجموعة تهدف الي تعمير الصحراء ، حيث أن الفكرة قائمة علي وجود مطور زراعي ولابد ان يكون هناك اتجاه تنموي لتطوير المجتمع.

أشار الي التنسيق مع الجامعات والاهتمام بالبحث العلمي وان الفكرة تم عرضها علي البنك الزراعي، حيث سيقوم الشباب بإدارة المشروعات علي أن تدعمهم المجموعة بتقديم الاستشارات وكافة أوجه الدعم.

وأضاف موسي عكيرش، أمين عام حزب المؤتمر بشمال سيناء، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الحزب والمجموعة لتدريب الشباب في بئر العبد علي إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، حيث ستقوم المجموعة بتوفير المدربين والمحتوي التدريب ويقوم الحزب بتوفير أماكن التدريب والشباب المتدربين.