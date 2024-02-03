الأمن العام يضبط 20 قضية مخدرات فى الإسكندرية وأسوان ودمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 04:33 مساءً - شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن الإسكندرية، أسوان، ودمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود هذه الحملات فى الإسكندرية عن ضبط 10 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية لمخدرى "الهيروين، الآيس"، عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 10 متهمين، وضبط عدد 6 قضايا أسلحة بيضاء ضُبط خلالهم 6 قطع سلاح أبيض بحوزة 6 متهمين.

وفى مديرية أمن أسوان، تم ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 10 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" بحوزة 7 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وكذا ضبط بندقية آلية، فرد محلى، وطلقتين، فضلاً عن تنفيذ 717 حكم قضائى متنوع.

وبمديرية أمن دمياط تم ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 30 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5,500، كمية لمخدر الهيروين، وكذا ضبط 2 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لـهم معلومات جنائية.

واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد المضبوطين، مؤكدة أنه جار إستمرار الحملات الأمنية.