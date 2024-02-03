الأمن يضبط عدد من اللصوص فى القاهرة بينهم 4 أجانب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 04:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، =تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

فقد قامت أجهزة الداخلية بضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" ، وأقر بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

كما جرى ضبط خادمة مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينه نصر أول وبحوزتها جهازى حاسب آلى محمول "لاب توب"مجهولا المصدر، حال قيامها بعرضهما للبيع بأحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلى بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بدائرة قسم شرطة عابدين، وبمواجهتها إعترفت بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" مستغلة عملها كخادمة، وأن الجهازين من متحصلات نشاطها الإجرامى.

وتم كذلك ضبط 4 أشخاص "يحملون جنسية أجنبية" مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين" لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من آخر "يحمل جنسية أجنبية" حال سيره بالطرق العام، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة عقب إفتعال مشاجرة مع المجنى عليه، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف لدى عميلهم (سيئ النية "يحمل ذات الجنسية الأجنبية" مقيم بذات الدائرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى الوقائع الثلاثة، وتولت النيابة العامة التحقيق.