ضبط شخصَين بالقاهرة لقتلهما أحد الأشخاص وسرقة "التوك توك"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 04:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة شخص بأحد الطرق بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين أن المتوفى موظف ومقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، به جروح طعنية وآثار حقن بالذراع الأيمن وبتر قديم بالقدم اليمنــى.

وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلَين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزة كلاً منهما سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإستخدام السلاح المضبوط حوزة أحدهما بقصد سرقة مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه وأرشد عن مركبة "التوك توك" لدى عميلهما "سىء النية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.