نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: "نتائج الامتحانات Result".. نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجتك Natega عبر Elfagr.org في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024، في محافظة الإسماعيلية بالأسم ورقم الجلوس، وذلك تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 – 2024، وظهور النتيجة في بعض المحافظات، ويمكن لطلاب المرحلة الإعدادية وأولياء الأمور، الاستعلام عن نتيجة إعدادية الإسماعيلية الترم الأول 2024 بـ الاسم أو رقم الجلوس من خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الاسماعيلية عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا .

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية الترم الأول برقم الجلوس 2024

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بنسبة نجاح بلغت ٧٨.٥٨٪.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 83٪، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 100٪، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 100٪.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس العامة والحكومية عربي 76.16٪، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية والخاصة لغات 98.88٪، وعلى مستوي الإدارات التعليمية بلغت أعلى نسبة نجاح بإدارة شمال الإسماعيلية بنسبة 86.63٪.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة الإسماعيلية

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 الإسماعيلية عبر منصة امتحانات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بالمنوفية، تقدم منصة امتحانات مصر، رابط نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة المنوفية، وكل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس في كافة إداراتها التعليمية،

نتائج الامتحانات.. نتيجة ثالثة إعدادي الترم الأول حصريًا عبر منصة امتحانات مصر

تقدم منصة امتحانات مصر، المتخصصة في عرض كل ما يخص سير العملية التعليمية والدراسية ومراجعة ليلة الامتحانات، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، أو التعليم الجامعي، ويمكنكم متابعة كل ذلك عبر منصة امتحانات مصر من خلال تبويب نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بالامتحانات.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

ويأتي توزيع درجات الفصل الدراسي الأول 2024، محافظة المنوفية، للشهادة الإعدادية في المواد المُضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 30 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

ليكون بذلك مجموع المواد 120 درجة.

كما تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 المواد التي لا تضاف للمجموع وهي: