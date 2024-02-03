نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير أثري يحدد موضع مراكب الشمس الخاصة بهرم الملك منكاورع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الدكتور منصور بريك عالم المصريات المعروف، وأحد من عملوا بمنطقة آثار أهرامات الجيزة ما يقرب من 20 عامًا متواصلة، على تشكيل لجنة خاصة للبت في أمر ما يسمى بمشروع القرن، وإمكانية تنفيذه من عدمه، حيث يحتل الموضوع اهتمام العديدين سواء من المتخصصين أو من غيرهم.

تصريحات خاصة

وقال بريك في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج، إن قرار الوزير بتشكيل لجنة علمية لدراسة مشروع القرن يبين حرص الدولة المصرية على الحفاظ على تراث مصر الأثري وآثارها القديمة خاصة منطقة أهرامات الجيزة، والتي تضم العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع، ألا وهي هرم الملك خوفو.

مراكب الشمس

وشدد بريك على أنه ليس ضد محاولة الكشف مراكب الشمس الخاصة بالملك منكاورع والتي كانت طبقًا للديانة المصرية القديمة من أهم العناصر التي كانت تكون المجموعة الهرمية والتي تتكون من العناصر التالية، الميناء، معبد الوادي، الطريق الصاعد، المعبد الجنائزي، الهرم نفسه، مراكب الشمس، الهرم الجانبي، المدينة الهرمية، والعدد المثالي الذي يجب أن تكون عليه حفرات المراكب حول الهرم هو 5 حفرات، مع العلم بأنه ليس إلزاميًا أن يكون بجوار الهرم 5 مراكب، حيث لا توجد هذه التجربة سوى في هرم خوفو وهرم خا إف رع.

دراسات أثرية

وتؤكد الدراسات الأثرية أن من أتم حفرات مراكب الملك خوفو هو ابنه جدف رع، والذي بنى لنفسه هرمًا في أبو رواش بعيدًا عن هضبة الجيزة ومع ذلك لم يحفر سوى حفرة مركب واحدة حول هرمه في أبو رواش، وهي الحفرة التي اكتشفها الأثري الفرنسي شاتينا عام 1903 واكتشف بقايا تماثيل لجدف رع داخل تلك الحفرة والمعروض بعضها بمتحف اللوفر في فرنسا.

شبسسكاف وجدف رع

كذلك لم يُكشف عن حفرات مراكب أو مقبرة إبنه شبسسكاف والذي أتم بناء المجموعة الهرمية لمنكاورع، حيث لم يكشف بجوار مقبرته حفرات مراكب في سقارة على شكل مصطبة وليس هرم ويُطلق عليها مصطبة فرعون.

قياسًا على حفرات المراكب الموجودة حول أهرامات الملوك الذين سبقوا منكاورع على العرش وهم خوفو وجدف رع وخا إف رع نجد أن حفرات المراكب لم يتم حفرها أمام الضلع الشمالي الذي يحوي مداخل الأهرام أو الضلع الغربي ولكن كانت في الجهة الشرقية من الهرم أو الجنوبية.

وبمقارنة ما سبق مع هرم منكاورع فالاحتمال الأكبر لوجود حفرات مراكب سيكون حول المعبد الجنزي في الجهة الشرقية للهرم.