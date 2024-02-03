انت الأن تتابع خبر حادث كفر الدوار اليوم السبت 3 فبراير 2024.. حريق كبير بسيارة فيها بالوقود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد حادث كفر الدوار اليوم السبت 3 فبراير 2024 من أكبر الحوادث الذي وقعت على الطريق، حيث نشب حريق كبير في سيارة محملة بالوقود على الطريق الزراعي بنطاق المركز التابع إلى محافظة البحيرة، وهي من الأمور التي تسببت في نشر حالة من الذعر والقلق بين المارة على هذا الطريق.

حادث كفر الدوار اليوم

وتسبب حادث كفر الدوار اليوم السبت 3 فبراير 2024 في عرقلة حركة السير بين السيارات على الطريق الزراعي، وهذا بسبب الحادث الأليم الذي حدث في الساعات الأخيرة الماضية، حيث شهد الطريق الزراعي في البحيرة حادث انقلاب سيارة فيها الوقود على جانب طريق “القاهرة- الإسكندرية” الزراعي السريع، وهذا ما نتج عنه إشعال النيران فيها بشكل سريع.

ونتج عن هذا الحادث الشديد إصابة واحد من الأشخاص، وتم العمل على تقله إلى مستشفى كفر الدور العام لعمل الكثير من الإسعافات الأولية وحصوله على العلاج اللازم إلى حالته الصحية، وهي من الأشياء الذي تم الكشف عنها مؤخراً من قبل المسؤولين وشهود العيان.

صور حادث انفجار سيارة وقود بكفر الدوار