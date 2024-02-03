إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب مروع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

انت الأن تتابع خبرإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب مروع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 6 أشخاص، وذلك نتيجة حادث تصادم انقلاب تروسيكل على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في نطاق محافظة البحيرة . وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلي انقلابها.

ووصل بلاغ غرفة عمليات النجدة في الوسطي اليوم السبت 3 فبراير 2024 بشأن حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفي وادى النطرون المركزى إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي