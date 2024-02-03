نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الثقافة تشيد بجناح المجلس القومى للمرأة فى معرض الكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" وتستمر حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة،

زارت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة جناح المجلس فى منطقة B54 بصالة ٣ فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته رقم ٥٥

وأشادت وزيرة الثقافة باصدارات ومطبوعات المجلس التى صدرت خلال السنوات الأخيرة لما يضمه من مجموعة من الإصدارات المتنوعة وطرح الموضوعات التى تسلط الضوء على قضايا المرأة

وأشادت وزيرة الثقافة بمنتجات السيدات من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وإعجابها بتنوع تلك المنتجات التى تعبر عن التراث المصرى والحضارة المصرية والتى صنعت بايدى سيدات رائعات من مختلف محافظات مصر.