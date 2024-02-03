انت الأن تتابع خبر حالة الطقس غدا الأحد 4 فبراير.. هل توجد أمطار بكرة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشير خبراء الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأحد 4 فبراير تشهد تحسنا في الأحوال الجوية، خاصة بعد حالة الاضطرابات الجوية التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، ووصلت إلى 2 تحت الصفر على بعض المناطق، فضلا عن زيادة فرص سقوط الأمطار.

حالة الطقس غدا

بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فأن حالة الطقس غدا مستقرة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة غدا

توجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غدا على القاهرة الكبرى خلال فترة المساء بنسبة حدوث تصل إلى 20%، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا حيث تسجل درجة الحرارة العظمى إلى 18 درجة، لتنخفض درجة الحرارة ليلا وتصل إلى 10 درجات.

هل توجد أمطار غدا الأحد؟

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، أنه توجد فرص لسقوط الأمطار غدا الأحد وتكون من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري كما تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

الطقس الأيام المقبلة