هيئة قناة السويس تنعي الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة الأسبق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 08:29 مساءً - أصدرت هيئة قناة السويس، بيانا نعت من خلاله وفاة الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة الأسبق.

وجاء نص النعي كالتالي: "ينعي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وجموع العاملين بها وبشركاتها ببالغ الحزن والأسى وفاة الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة الأسبق، معربين عن خالص تعازيهم في فقدان شخصية وطنية فريدة، وأحد أبرز رؤساء الهيئة الذي ساهم طوال مسيرته البناءة في العمل على رفعة وتطوير قناة السويس، ومراعاة مصالح العاملين بها فحاز حب وثقة واحترام من رافقه وعمل معه وسمع عنه، داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان وان يجعل مرضه في ميزان حسناته، و"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".