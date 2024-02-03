نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر الكشوف الأولية للمرشحين على منصب نقيب المحامين ومناصب العضوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، اليوم السبت الموافق 3/2/2024، عن الكشوف الأولية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة.

وتبدأ اللجنة القضائية في تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024.

وتنتهي من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

علي أن تعلن اللجنة القضائية عن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.

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