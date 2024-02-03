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ننشر الكشوف الأولية للمرشحين على منصب نقيب المحامين ومناصب العضوية

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، اليوم السبت الموافق 3/2/2024، عن الكشوف الأولية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة.

وتبدأ اللجنة القضائية في تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024.

وتنتهي من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

علي أن تعلن اللجنة القضائية عن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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