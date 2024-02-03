خريطه سقوط الأمطار غدا بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 09:31 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة مساء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء والوادى الجديد وشمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

ويكون هناك فرص لتكون الثلوج ليلا على قمم سانت كاترين حيث تصل الحرارة إلى أقل من صفر درجة مئوية.

وتكون درجة الحرارة الصغرى بالمدن الجديدة بالقاهرة الكبرى أقل من المتوقعة من 6 :7 درجات مئوية.

وتنشط الرياح على السواحل الغربية مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 09

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 05

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى:08

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة، حيث تبدأ الأحوال الجوية فى الاستقرار بدءا من الاثنين المقبل وترتفع درجات الحرارة من 2: 4 درجات مئوية.