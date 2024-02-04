انت الأن تتابع خبر مليارات الدولارات في مصر قريباً.. الحكومة تبشر المواطنين بانفراجه اقتصادية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -زف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء بشرة سارة لكل المصريين بقدوم مليارات الدولارات في مصر قريباً أثناء الأيام القادمة، وسوف يوجد حدث مالي مهم جداً سوف يدخل إلى البلاد الكثير من العملات الأجنبية والتي تؤثر كثيراً على عودة الأتزان من جديد لسعر الصرف.

مليارات الدولارات في مصر قريباً

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أثناء العديد من التصريحات التلفزيونية أمس السبت عن قدوم مليارات الدولارات في مصر قريباً، وإن مصر عندها العديد من المصادر من العملات الأجنبية، وهذا بجانب المصادر التقليدية من السياحة والصادرات وقناة السويس، وأيضاً يوجد هناك تعاون مع شركاء وجهات مانحة دولية وهذا بجانب إعلان الإتحاد الأوروبي اعتماد تمويل إضافي إلى مصر.

وتابع قائلاً “بصفة عامة، مصر بتتحرك، ولديها اتصالات وتعاون مع عدد كبير من الشركاء الدوليين، وبالتالي نتوقع تمويل في مجال التنمية، الحكومة لديها رؤية بالرغم من التحديات الراهنة، وتعمل على رفع الأعباء عن المواطنين، ومن خلال تحركات الحكومة سيتم تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وضبط سعر الصرف”.

ارتفاع سعر السلع