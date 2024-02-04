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” مساعد وزير السياحة ” يكشف أسباب كساء هرم منكاورع

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 09:31 صباحاً - علق أحمد عبيد، مساعد وزير السياحة والآثار، على قرار تشكيل لجنة لمراجعة مشروع ترميم هرم منكاورع.

وقال أحمد عبيد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، إن الكسوة المتواجدة على الهرم حاليًا هي الكسوة الأصلية المتبقية.

واسترسل أحمد عبيد، مساعد وزير السياحة والآثار: لم يحدث أي تغيير على شكل الهرم وهو على شكله منذ آلاف السنين، متابعًا: الكساء الخارجي للهرم غير مكتمل.

وأضاف أحمد عبيد، مساعد وزير السياحة والآثار، أن كساء الهرم بدأ في التآكل نتيجة عوامل التعرية والتغيرات، مشددًا على أنه لم يتم تجديد الهرم من قبل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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