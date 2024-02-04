انت الأن تتابع خبر حالة طقس الساعات القادمة.. تحذير الأرصاد من الأمطار ودرجة الحرارة تحت الصفر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس الساعات القادمة خلال اليوم الأحد 4 فبراير 2024، حيث أنه سيكون مائل إلى البرودة في النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأيضاً مائل للدفء على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة طقس الساعات القادمة

وأرجحت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة طقس الساعات القادمة شديدة البرودة خلال الساعات الأخيرة من الليل وفي الساعات الأولى من الصباح على جميع الأنحاء المختلفة، وسوف يحدث تكون للصقيع على كل المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

وأعلن عضو المركز الإعلامي التابع إلى هيئة الأرصاد الجوية أثناء مداخلة هاتفية له، أنه أثناء الأيام المقبلة سوف نلاحظ زيادة في سطوع أشعة الشمس أثناء فترة النهار، وأن الطقس سوف يكون من بارد مائل إلى البرودة في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وسرعات الرياح سوف تهدأ في أغلب المحافظات.

سقوط الأمطار اليوم