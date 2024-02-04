انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن هذه المناطق في دمياط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد مجموعة من الأماكن في محافظة دمياط ،، من قطع المياه اليوم الأحد 4 فبراير 2024، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط

قطع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط ، عن قطع المياه لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصراً ، بسبب أعمال الصيانة الدورية

أماكن قطع المياه