أخبار مصرية

اليوم.. فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023/2024

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023/2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ المديريات والإدارات التعليمية، في استقبال طلبات التظلم من طلاب الشهادة الإعدادية عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بداية من اليوم الأحد  ولمدة 15 يوما.

وفيما يلي ننشر ضوابط التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وهي:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

2- يحدد الطالب المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها.

3- يسداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) جنيها فى المادة الواحدة.

4- التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب.

5- الحصول على إيصال السداد.

6- تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

7- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

8- إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

9- فى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا