نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط والأوراق المطلوبة لتقديم بمسابقة 30 ألف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2025/2024، والأوراق المطلوبة للتقديم.

1. أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الاقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية ( تعليم أساسي /ابتدائي /معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية

7. أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

8. أن يجتاز الإختبار وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان.

9. أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبار والتدريبات المطلوبة

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيها (ستة وعشرون جنيها فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع (البنك الاهلي المصري - بنك مصر بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/0781200 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المستندات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم 2024، وجاءت كالتالي :

1- صورة شخصية للمتقدم، بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهان)

2- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهان حسب الأحوال)

3- المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد

4- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

5- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

6- إيصال الإيداع البنكي.

وشدد الجهاز، على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة من المتقدم على رابط مسابقة 30 الف معلم 2024 على أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg، لافتا إلى أنه لن يُلتفت لطلبات التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024، ما لم تكن المستندات أصلية ملونة، بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

كما تم التشديد على أنه يجب رفع أصول المستندات بصيغة jpg، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا، كما يجب التأكد من المرفقات قبل تحميلها

وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أوعدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها مثال (عدم إدخال الأسم صحيحًا وكاملًا أوالمحافظة أو الرقم القومي كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب، ولا بد من الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الاختبار الإلكتروني، كما أنه لا بد من الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح والاحتفاظ به ليتسنى لك الاستعلام عن نتيجة المسابقة.