نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر توزيع مناهج الرياضيات المرحلة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ومكتب مستشار مادة الرياضيات، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج مادة الرياضيات لصفوف المرحلة الاعدادية الأول والثاني والثالث الأعدادي، بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

وللاطلاع على توزيع المادة، يمكن الأطلاع للصور المرفقة.

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بكافة المراحل التعليمية، يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 من شهر يناير المنقضي 2024، وفقًا للجداول التي أقرتها مديريات التربية والتعليم.

وبدأت مديريات التربية والتعليم في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل والشهادة الاعدادية تباعًا.



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