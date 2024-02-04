نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تناشد طلاب الدبلومات الفنية بسرعة تسجيل الاستمارة الالكترونية لدخول الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الدبلومات الفنية بسرعة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية "صناعي - تجارى- زراعي -فندقي"، وذلك للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وذلك من خلال الدخول عبر الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/



وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بكافة المراحل التعليمية، يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 من شهر يناير المنقضي 2024، وفقًا للجداول التي أقرتها مديريات التربية والتعليم.

وبدأت مديريات التربية والتعليم في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل والشهادة الاعدادية تباعًا.

ووفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حددت موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024.

من المقرر، أن يبدأ الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير القادم 2024.

ويستغرق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023\2024، 3 شهور وينتهي الترم الثاني لكافة الطلاب بصفوف النقل والشهادة الإعدادية في شهر يونيو المقبل 2024.