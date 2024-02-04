في يومه الـ11.. معرض الكتاب يستقبل زواره من كبار السن والشباب والأسر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 12:32 مساءً - حرص عدد كبير من الأسر والشباب وكبار السن على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، وذلك فى يومه الحادي عشر، لاستقبال الجمهور، فى مركز المعارض بالتجمع الخامس، والتي تستمر حتي يوم 6 فبراير المقبل. وحرصت رجال الأمن والشرطة على تأمين جميع البوابات من الداخل والخارج.

يذكر أن عدد زائرى معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 خلال 10 أيام من استقبال الجمهور، تجاوز 3.808.624 زائرًا، حتى الآن.

تقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تقام تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، فى الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى، شخصية معرض كتاب الطفل.

من المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.