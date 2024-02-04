انت الأن تتابع خبر لمدة 8 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في بني سويف والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة بني سويف ،عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم الأحد 4 فبراير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.
قطع المياه
- وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة بني سويف ، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 8 ساعات اعتباراً الثامنة صباحاً حتي الرابعة مساءً. بسبب أعمال أعمال تطهير بالخزان الأرضي في محطة مياه بدهل بمركز سمسطا، وتوقفها عن العمل.
أماكن قطع المياه
- وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بني سويف عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه ، تتمثل في مجلس قروي بدهل في مركز سمسطا مطالبة جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة