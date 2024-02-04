انت الأن تتابع خبر لمدة 8 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في بني سويف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة بني سويف ،عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم الأحد 4 فبراير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.

قطع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة بني سويف ، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 8 ساعات اعتباراً الثامنة صباحاً حتي الرابعة مساءً. بسبب أعمال أعمال تطهير بالخزان الأرضي في محطة مياه بدهل بمركز سمسطا، وتوقفها عن العمل.

أماكن قطع المياه