انت الأن تتابع خبر قطع الكهرباء لآجل غير مسمي في العبور بالقليوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني مناطق في محافظة القليوبية اليوم الأحد 4 فبراير 2024 من قطع الكهرباء بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي من بينها هذه المحافظة

موعد قطع الكهرباء

وأكدت شركة الكهرباء محافظة القليوبية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباء لمدة غير معلومة بداية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى انتهاء مما يتم القيام به ، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء