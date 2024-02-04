نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحدد رسوم دخول طلاب الدبلومات الفنية امتحانات نهاية العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة دفع طلاب الدبلومات الفنية، رسوم التقدم لامتحانات العام الدراسي 2023/ 2024.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الدبلومات الفنية، بسداد 193 جنيه حال ما إذا كان متقدم للامتحانات فى المرات الثلاث الأولى مقابل رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية و20 جنيها مقابل استخدام المستلزمات والعدد للمتقدمين من الخارج و15 جنيها رسم إضافى.

للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة يسددوا 248 جنيها رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية، بالإضافة إلى 20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج و15 جنيه رسم إضافى.

وجاءت رسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية بواقع 193 جنيها رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية، إضافة إلى 15 جنيها رسم إضافى.

واشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه بعد تسجيل الطالب استمارة التقدم للامتحانات يقوم بسداد رسوم الاختبارات ثم يتم تجميع الأوراق المطلوبة وتشمل الأتي:

- شهادة ميلاد حديثة لعام 2024 الأصل

- 3 صور و7 صور شخصية خلفية بيضاء بالزي الرسمي مكتوب عليها بالكمبيوتر اسم الطالب رباعي

-3 صور لإيصال سداد الرسوم الدراسية

-4 صور من إيصال سداد رسوم الامتحانات

-2 طابع دعم مشروعات تعليمية

-صور من بطاقة الرقم القومى للطالب

-صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر

-حافظة بلاستك.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على الطالب أن يقوم بتسليم الأوراق مع الاستمارة الإلكترونية للمدرسة بعد التأكد من أن البيانات المدونة في الاستمارة صحيحة لأنها ستكون مسئولية الطالب.

وكانت قد ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الدبلومات الفنية بسرعة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية "صناعي - تجارى- زراعي -فندقي"، وذلك للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.. كالاتي:

https://moe-register.emis.gov.eg/