الإدارة العامة للمرور تضبط 17249 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 02:30 مساءً - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 17249 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت المخالفات المضبوطة 463 مخالفة السير بدون تراخيص، 61 دراجة نارية مخالفة، 9945 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 21 مخالفة موقف عشوائى، 481 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 7 مخالفات شروط التراخيص.

وقامت الإدارة العامة للمرور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات المرورية تأتى تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، مشددة على مواصلة أجهزة الوزارة حملاتها لضبط المخالفات المرورية.