نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: الآن نتيجة إعدادية بني سويف الترم الأول Beni Suef results.. مبروك النجاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع الطلاب وأولياء الأمور للعثور على نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 في محافظة بني سويف، باستخدام الاسم ورقم الجلوس، في خضم انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام بسهولة عن نتيجة إعدادية بني سويف للترم الأول 2024.

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف الترم الأول برقم الجلوس 2024

اعتمد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 73.69 % لطلبة النظامي و33.6 % للمنازل، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 79.7 %، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 75 %، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 89.7% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة بني سويف

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بني سويف عبر منصة امتحانات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بالمنوفية، تقدم منصة امتحانات مصر، رابط نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة بني سويف، وكل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس في كافة إداراتها التعليمية،

نتائج الامتحانات.. نتيجة ثالثة إعدادي الترم الأول حصريًا عبر منصة امتحانات مصر

تقدم منصة امتحانات مصر، المتخصصة في عرض كل ما يخص سير العملية التعليمية والدراسية ومراجعة ليلة الامتحانات، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، أو التعليم الجامعي، ويمكنكم متابعة كل ذلك عبر منصة امتحانات مصر من خلال تبويب نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بالامتحانات.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

ويأتي توزيع درجات الفصل الدراسي الأول 2024، محافظة بني سويف، للشهادة الإعدادية في المواد المُضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 30 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

ليكون بذلك مجموع المواد 120 درجة.

كما تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2024 المواد التي لا تضاف للمجموع وهي: