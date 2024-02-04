رسميًا الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف Beni Suef result بالاسم ورقم الجلوس

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أحمد جودة - القاهرة - رسميًا الآن.. رابط حصري لللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 Preparatory certificate result في بني سويف.. أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 نتائج امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023.

وبلغت نسبة النجاح 73.69% لطلبة النظامي و33.6% للمنازل، وشهد الامتحان مشاركة 56،721 طالبًا للنظامي، حضر منهم 56،234، و828 طالبًا للمنازل، حضر منهم 744، ونسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية بلغت 79.7%، بينما كانت 75% لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين، في حين وصلت نسبة النجاح إلى 89.7% لطلاب الإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

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محافظ بني سويف يقدم التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

رسميًا الآن.. رابط حصري لللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 Preparatory certificate result في بني سويف

بمناسبة تحقيق الطلاب نجاحًا وتفوقًا، قدّم محافظ بني سويف التهنئة لأولياء الأمور، معبّرًا عن أمله في استمرارية التفوق خلال السنوات القادمة وفي مسارات حياتهم المهنية.

وأكد أن الحفاظ على التفوق يمثل تحديًا كبيرًا يجب على الطلاب تجاوزه، مشيرًا إلى أهمية تحديد هذا الهدف كأولوية لأبنائنا، وفي سياق ذلك، أشار إلى أن الدولة المصرية تعتبر التعليم أحد أهم محاور رؤيتها للتنمية خلال استراتيجية مصر 2030.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بني سويف

في إيضاحه، ذكر الأستاذ محمد عبد التواب، وكيل الوزارة، أن إدارة تعليم الواسطى حققت إنجازًا ملحوظًا بتصدّرها قائمة الإدارات التعليمية من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 76.70%.

وفي المركز الثاني، جاءت إدارة بني سويف بنسبة نجاح 78.04%، ولاحقًا في المركز الثالث، بلغت نسبة نجاح إدارة الفشن 66.03%، وأما في المركز الرابع، احتلت إدارة ناصر الموقع بنسبة نجاح 76.69%، تلتها إدارة تعليم اهناسيا بنسبة 67.54%، وجاءت إدارة ببا في المركز السادس بنسبة نجاح 77.84%، وفي المركز السابع، كانت إدارة تعليم سمسطا بنسبة نجاح 59.03%.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

للحصول على نتيجتكم في محافظة بني سويف عبر موقع بوابة التعليم الأساسي، يمكن اتباع الخطوات التالية:-

رسميًا الآن.. رابط حصري لللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 Preparatory certificate result في بني سويف

1- ابدأ بزيارة موقع بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط المتاح.

2- اختر السنة الدراسية والفصل الدراسي الذي ترغب في الحصول على نتيجته.

3- قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك الذي يمكن العثور عليه في بطاقة الامتحان أو من خلال الاستعلام من المدرسة.

4- انقر على زر البحث للكشف نتيجتك.

5- سيتم عرض نتيجتك على الشاشة، حيث يمكنك تحميلها أو طباعتها للحفاظ عليها للاستفادة المستقبلية.

6- وفي حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل، يُفضل التواصل مع المدرسة التي أجريت فيها الامتحان أو الاتصال بالجهة المسؤولة عن النتائج.

باستخدام هذه الخطوات، يمكن للطلاب بسهولة الوصول إلى نتائجهم والتفاعل معها بشكل فعّال عبر الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي في محافظة بني سويف.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

في الفترة من 17 إلى 24 يناير الماضي، تم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2023/2024، حيث شارك في هذه الفعالية التعليمية أكثر من 59 ألف طالب وطالبة، وتم تنظيم هذه الامتحانات في 309 لجنة، موزعة على مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمشاركة واسعة من المجتمع التعليمي.